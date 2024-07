Glory Hole recensione | Francesco Di Leva e un punto di vista inedito sulla criminalità organizzata

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 18 luglio 2024) A tratti sperimentale, nonché claustrofobico nella sua struttura,di Romano Montesarchio è un dramma atipico ambientato nel mondo della camorra. Al cinema. Raccontare la camorra in modo diverso. Questo è il tentativo di Romano Montesarchio con, pellicola che ruota attorno a un piccolo camorrista interpretato daDi. L'attore napoletano si mette al servizio di un'opera dai vaghi toni sperimentali che racconta il disperato tentativo di fuga di Silvestro (Di) dopo aver commesso un crimine imperdonabile. La sua breve latitanza in un rifugio sotterraneo in cui viene condotto dagli amici di un tempo, un prete in crisi (Mario Pirrello) e un gestore di night (Roberto De), si trasforma in un purgatorio in cui il criminale sarà costretto