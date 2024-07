Da Vannacci felice a Zingaretti incredulo | le reazioni della politica italiana allo strappo Von der Leyen-Meloni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da Strasburgo – Le vacanze sono salve. Quando sono passate non più di due ore dall’annuncio dell’esito del voto su Ursula von der, i corridoi del Parlamento europeo di Strasburgo sono già spettralmente deserti: i trolley di molti eurodeputati son già stati caricati in auto, treno o aereo. Il loro lavoro è solo all’inizio certo, la prossima settimana sono attesi a Bruxelles per la formazione delle commissioni in cui siederanno. Ma l’ok al reinsediamentopresidenteCommissione, tutto sommato, fa felici un po’ tutti rispetto all’incubo di un’estate passata in nuovi estenuanti negoziati. Eppure, tra molti eurodeputati italiani, questo sembra davvero l’unico motivo di sollievo. Il no di Giorgiaa Von der, lasciato trapelare solo a cose fatte, dopo giorni di melina estenuante, ha lasciato il segno in molti.