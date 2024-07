A Colleferro arriva una nuova realtà lavorativa Vroom Auto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 18 luglio 2024) Anasce una, si tratta di “”, specializzata in servizi nel settoremobilistico. Da un’ idea del manager Dario Dragos, l’ azienda, offre svariati servizi: noleggio, vendita usato, permuta, intermediazionetra privati, finanziamenti, assicurazioni, garanzie. Alta qualità per il settore e competenza del personale che saprà indirizzarvi verso la giusta richiesta e soddisfare l’esigenza dell’utente. L’agenzia si trova a(Roma), in via Giacomo Leopardi, 31.