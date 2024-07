Taylor Swift dopo il successo di Milano annuncia un nuovo singolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Reduce daldello scorso weekend adel suo The Eras Tour,a sorpresal’arrivo di unestratto da The Tortured Poets Department.ilFortnight Lo staff dell‘artista ha rivelato con un post su X : “We’re so depressed we act like it’s #ICanDoItWithABrokenHeart’s birthday every day! But today is special because’s declaring it the next single from #TSTTPD! (Siamo così depressi come se fosse ogni giorno il compleanno di Icandoitwithabrokenheart’s! Ma oggi è speciale perchèha dichiarato che sarà il prossimoda TSTTPD!) A corredo del post, è stata pubblicata la cover digitale delin questione.