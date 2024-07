Lutto a Viserba | Fabrizio ora corri più veloce del vento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 17 luglio 2024)Casadei, 53 anni compiuti a marzo, a Viserbella e aconosciuto da tutti, ieri mattina ha lasciato il mondo terreno. Appena sparsa la voce, il pensiero di tanti è andato alla sua figura molto presente per le vie cittadine: un ragazzone seduto in carrozzina sempre in compagnia di coetanei che lo portavano a fare l’aperitivo in piazza o a qualche epubblico, oppure con una bella signora dai capelli corti, quella mamma che per la vita di, non facile sin dagli anni dell’infanzia, ha fatto la differenza e che in un’intervista a una televisione nazionale ebbe a dire "sono stata fortunata ad avere un figlio come lui, perché ho conosciuto dei mondi che altri non avranno mai modo di sapere". Impossibile non ammirare la tenacia e la forza di volontà che ha contraddistinto questa famiglia.