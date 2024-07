La Talpa il cast prende forma | svelato il secondo nome L’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 17 luglio 2024) La, il programma sarà condotta da Diletta Leotta: ecco il nuovoche si unisce alla lista dei concorrenti Lasta per tornare. Il programma televisivo andrà in onda su Mediaset e sarà condotto dalla giornalista sportiva di DAZN, Diletta Leotta. Il reality show vedrà la partecipazione di nuovi e noti personaggi del mondo dello spettacolo che si metteranno in gioco durante tutta la durata del programma. Dopo il rumors sulla partecipazione dell’ex calciatore Nicola Ventola, pare proprio che lista dei concorrenti nelle ultime ore si sta allungando e stando