Fabrizio Corona difende l’ignobile commentatore che ha offeso Aurora Ramazzotti Lei lo asfalta così

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 luglio 2024) “Allora, ti ho vista all’Ikea stamattina. Tu bruttina, ma già lo sai. Tuo marito accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male, male un po’ tutto. Addio”.un ignobileo meglio, odiatore, ad, ovviamente sui social. La conduttrice ha le spalle larghe e ha risposto a tono: “A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione. Invece vanno all’Ikea. Sono tra noi amici“. Peccato cheabbia trovato il tempo per intervenire a sproposito sulla faccenda sul suo Dillinger.