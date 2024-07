Verità nascoste Filorosso o Lupin III? La tv del 16 luglio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 16 luglio 2024) Per la prima serata in tv, martedì 16, su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serie “Sophie Cross 2”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “”: Sophie Cross e suo marito Thomas stanno ancora cercando il figlio Arthur, scomparso improvvisamente alcuni anni prima. Non hanno mai perso la speranza di trovarlo vivo e continuano a sfruttare il loro lavoro nella polizia per seguire ogni pista possibile. RaiDue alle 21.20 proporrà il documentario “In punta di fioretto”. Alle Olimpiadi di Londra del 2012, le fiorettiste italiane hanno vinto oro, argento e bronzo nell’individuale e l’oro a squadre: un capolavoro sportivo che Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca, Arianna Errigo e Ilaria Salvatori ci raccontano Spazio all’approfondimento su RaiTre alle 21.20 con “Revolution”, conduce Federico Ruffo.