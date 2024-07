Natalie Portman | Il ruolo in Lady in the Lake mi ha fatto riflettere sugli oppressi che diventano oppressori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 16 luglio 2024) La star premio Oscar ha sottolineato l'importanza del suo personaggio nella serie televisiva Apple TV+. Il primotelevisivo dile ha permesso di avere un'opportunità unica per esplorare l'intersezionalità e l'one attraverso lo sguardo di un dramma criminale ambientato negli anni '60. L'attrice ne ha parlato in un'intervista al The Guardian.in passato aveva partecipato soltanto a sporadici episodi di alcune serie come Sesamo apriti, I Simpson e Angie Tribeca ma non aveva mai recitato da protagonista in un prodotto per la televisione. Ilin tv In La donna del lago (in the), la nuova miniserie Apple in uscita il 19 luglio,interpreta la giornalista