Lonardo FI | Sanità allo sbando De Luca ha affossato tre ospedali Mastella strabico…

lunedì 15 luglio 2024

"L'art. 32 della Costituzione Italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e come interesse della collettività garantendo cure gratuite agli indigenti: non è esplicitato, ma è lapalissiano, che tali benefit sono ad assicurarsi in tempi brevi e non come gli attuali che, fruibili a mesi se non anni di distanza, rendono inefficaci, e per cura e per prevenzione ,l'intento del legislatore. Ad oggi, la nostra Città di diritto può iscriversi a quella lista di Paesi che non assicurano alcuna tutela sanitaria ai propri cittadini, come il Madagascar e il piccolo paese asiatico Himalayano del Buthan, dando ragione alle Regioni del Nord che, estremamente virtuose, con l'autonomia differenziata, non vogliono essere coinvolti economicamente dai nostri buchi neri sanitari.