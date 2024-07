L’incapacità dell’Amministrazione Lavanga di attivare i Progetti Utili alla Collettività

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Mondragone. Ci sono tanti elementi che confermano come l’attuale Amministrazionesia in assoluta continuità con quella fallimentare dell’ex Amministrazione Pacifico-. Non solo per l’eterna presenza di(che c’è sempre) e del “manovratore seriale” (che c’è sempre e di più), ma per le tante occasioni perse per incapacità e sciatteria. Una di queste è certamente quella relativa ai PUC. I(i Puc) furono previsti per la prima volta nel nostro ordinamento all’interno del decreto istitutivo del Reddito di cittadinanza del 2019 e un apposito decreto ministeriale approvò poi nel dettaglio la definizione, le forme, le caratteristiche e le modalità di attuazione di questia seguito di un’intesa in Conferenza Unificata.