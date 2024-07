Il preoccupante rallentamento dell’economia cinese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’economiaha registrato una crescita molto più lenta del previsto nel secondo trimestre del 2024, suscitando preoccupazioni su una sua ripresa fragile con conseguenze per i mercati di tutto il mondo. I dati ufficiali mostrano che l’economia di Pechino è cresciuta solo del 4,7 per cento tra aprile e giugno. Un dato in apparenza inviadibile, soprattutto per le economie europee, ma a guardar bene il tasso di crescitaè il più basso dal primo trimestre del 2023 e al di sotto delle previsioni degli analisti, che si aspettavano un aumento almeno del 5,1 per cento. Un aspetto particolarmenteè stato il settore dei consumi, con la crescita delle vendite al dettaglio che ha toccato il minimo degli ultimi diciotto mesi. Le pressioni deflazionistiche hanno costretto le imprese a ridurre i prezzi su una vasta gamma di prodotti, dai veicoli agli alimenti, ai vestiti.