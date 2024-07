Basket B nazionale Fabriano ecco gli esterni | preso Pisano nel mirino il giovane Da Rin

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il play scuola Sassari, la guardia cresciuta nel Venezia. Mercoledì Consoglio Federale e l’ufficialità dei due gironi da 20 squadre ciascuno, 15 luglio 2024 – La Ristoprofirma il play Riccardoed è vicina alla guardia Pietro Da Rin. Dopo le conferme di Centanni e Gnecchi e gli arrivi di Pierotti e Dri la società biancoblù completa i ruoli occupati la scorsa stagione da Stanic e Bandini., classe 2005 di 192 centimetri per 81 kg, scuola Sassari ha avuto la possibilità di esordire in massima serie e in Champions League. La scorsa stagione era alla Torres in serie C. Da Rin, invece, è il primo della lista per completare il reparto. Scuola Venezia ha avuto esperienze in B a Monopoli e in ultimo a Montebelluna in B Interregionale.