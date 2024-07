L’attentato che ribalta tutto | Trump da agitatore violento a vittima-eroe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Ora che la violenza e la morte hanno fatto irruzione nella campagna elettorale Usa, ora che la forza drammatica della storia ha già segnato un prima e un dopo nella corsa alla Casa Bianca, cosa dobbiamo aspettarci? Quali conseguenze sono in atto in queste ore immediatamente successive alcontro ‘The Donald’ - sfregiato a un orecchio da un proiettile durante un comizio in Pennsylvania - mentre le notizie si inseguono e l’America si infiamma?è destinato a mutare: l’immagine dell’uomo più controverso mai candidato alla Casa Bianca - che qualcuno già chiama- così come il futuro del suo avversario, Joe Biden, delegittimato da amici e alleati e che rischia di diventare ancora più fragile, marginale, impotente. L’immagine disanguinante, con il pugno alzato e la bandiera americana a sventolare sopra la sua testa,il sentimento, la grammatica, gli esiti della corsa al voto, in un Paese spaccato e investito da un’ondata di violenza che proprio aera sempre stata attribuita, dai suoi oppositori e dagli osservatori internazionali, dalla stampa non schierata e dalle principali democrazie d’Occidente.