FOTO | Dijak vince il suo primo titolo dopo l’addio alla WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 luglio 2024) Come sappiamo,ha detto addioWWE a fine giugnoscadenza del suo contratto. La sua esperienza a Stamford è durata 7 anni fatta di alti e bassi. In particolare i periodi più complicati sono coincisi con il suo inserimento nel main roster. Prima la disastrosa esperienza nella Retribution poi, in occasione del recente Draft 2024, la “promozione” a Raw senza però mai apparire nello show del lunedì sera.si è subito rituffato nel circuito indipendente e ora ha vinto il suoWWE. Di nuovo campione7 anniaver chiuso la sua esperienza in WWE,si è rituffato nel circuito indipendente e ora ha anche conquistato il suoa Stamford.ha conquistato il Ryse Wrestling Grand Championship in occasione di un evento svoltosi nella giornata di ieri.