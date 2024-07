Tour de France si ritira anche Alberto Bettiol | brutta notizia per il ct Bennati verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 luglio 2024)si èto nel corso della quattordicesima tappa delde2024. Il ciclista italiano ha alzato bandiera bianca durante la prima frazione sui Pirenei, che propone la sempre mitica ascesa almalet e l’arrivo in quota a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet. Il toscano ha preferito abbandonare la Grande Boucle, probabilmente a causa del virus che sta circolando in gruppo: tra ieri e oggilo spagnolo Ayuso e il britannico Pidcock si sonoti poiché colpiti dal Covid. L’alfiere della EF Education-EasyPost era reduce da un buon periodo di forma: lo scorso 23 giugno aveva vinto la prova in linea dei Campionati Italiani e il 26 maggio aveva fatto sua la classifica generale della Boucles de la Mayenne. In avvio della Grande Boucle aveva chiuso al decimo posto la frazione di Rimini e successivamente aveva lavorato per il capitano Richard Carapaz, che haindossato la maglia gialla.