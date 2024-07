La Ragioneria sconfessa Meloni il Pnrr dei record è solo nei sogni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Un disastro annunciato: ilche doveva risollevare le sorti dell’Italia si rivela un pantano infernale. I numeri parlano chiaro, e non sono dalla parte della Premier Giorgia. Altro che “”: lagenerale dello Stato smonta la narrazione trionfalistica. Tra gennaio e giugno, meno di 4 miliardi spesi, con un ritmo da lumaca di 650 milioni al mese.49,5 dei 102,5 miliardi incassati sono stati effettivamente spesi. Neppure la metà! Nonostante le celebrazioni per le revisioni del piano, ilresta incagliato.e il suo fedelissimo Raffaele Fitto hanno puntato tutto sull’accentramento di poteri a Palazzo Chigi, ma i risultati sono disastrosi. Non bastano le cabine di regia, i post sui social, e gli applausi autocelebrativi per camuffare la realtà: i cantieri sono fermi, e la spesa è al palo.