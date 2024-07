La prossima Commissione sarà di centrodestra Il braccio destro di Meloni ribalta l' Europa e Ursula

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) LaUe "unadi". Ne è sicuro, Nicola Procaccini, esponente di Fratelli d'Italia e co-presidente del gruppo dei conservatori europei, ECR. Intervistato dal Corriere della Sera, il luogotenente della premier Giorgiatra Strasburgo e Bruxelles assicura: "Non abbiamo nulla personalmente controVon der Leyen, ma non può credere di ricalcare la piattaforma del 2019", vale a dire la maggioranzadi centrosinistra che ha tenuto dentro verdi, socialisti, liberali e popolari. La partita delle nomine Ue è ancora apertissima, ma sulla conferma della Von der Leyen alla presidenza della"l'orientamento per ora è un voto negativo", anticipa Procaccini, secondo cui le priorità programmatiche dei conservatori sono tre: "Immigrazione, transizione verde, riforma in chiave federalista dell'".