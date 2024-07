I flussi sono in aumento Oltre 200mila presenze | E sale la permanenza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Il turismo a Pistoia continua a portare in città tanti visitatori sia italiani che stranieri. E a dirloi numeri e le statistiche raccolte dal 2017 ad oggi. I dati raccontano di un trend in costante crescita negli ultimi sette anni, eccezion fatta per la pandemia. A parlare nel dettaglio della situazione legata al turismo cittadino è stato Alessandro Sabella. L’assessore ha sottolineato come siano in primis aumentati gli arrivi, intesi come numero di clienti ospitati negli esercizi ricettivi e le, intese come numero di notti trascorse in città. Dai 68mila arrivi del 2018 si è arrivati, nel 2023, a 82mila, mentre nello stesso intervallo di tempo il numero diè passato da 160mila a sfondare quota. "Il numero diin continua crescita conferma la bontà del lavoro svolto - ha affermato l’assessore - portando a risultati particolarmente significativi.