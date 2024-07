Challenger Contrexeville 2024 | Bronzetti vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Luciaha staccato il pass per le semifinali del Grand Est Open 88, torneoWta 125 che si sta avviando alle battute decisive sulla terra rossa di, in Francia. La 25enne di Villa Verucchio, numero 81 Wta e quarta testa di serie, ha liquidato nei quarti la cinese Xinyu Gao, numero 187 del ranking, ripescata in tabellone come lucky loser, con un rapido 6-2 6-1 e per un posto in finale se la vedrà con la vincente del match tra l’egiziana Sherif e la francese Janicijevic.inSportFace. .