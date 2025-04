Brucia l' auto di una 58enne e le fiamme danneggiano la vettura posteggiata a pochi passi

vettura. In via Sondrio, a Canicattì, dove Bruciava una Fiat Cinquecento, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i poliziotti del. Agrigentonotizie.it - Brucia l'auto di una 58enne e le fiamme danneggiano la vettura posteggiata a pochi passi Leggi su Agrigentonotizie.it Questa volta, a quanto pare, non ci sarebbero dubbi: l'incendio è divampato per cause accidentali, verosimilmente per un malfunzionamento della. In via Sondrio, a Canicattì, doveva una Fiat Cinquecento, sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento cittadino e i poliziotti del.

Brucia l'auto di una 58enne e le fiamme danneggiano la vettura posteggiata a pochi passi. Casorate Primo, auto distrutta dalle fiamme: danneggiato anche l’ingresso di un negozio. Bottiglia incendiaria contro l’auto del sindaco: un anno fa subì un episodio identico. Immortalato un uomo. Incendio a Maleo sulla provinciale, auto distrutta dalle fiamme. Maiolati Spontini / Auto a fuoco, brucia anche la vegetazione - Video. Lo schianto contro il casello e le fiamme. L'inferno a Gallarate, morto un 58enne. Ne parlano su altre fonti

Auto prende fuoco, le fiamme bruciano la casa con la famiglia all'interno: mamma, papà e i due bambini riescono a salvarsi - Incendio in un'auto e un'abitazione nel cuore della notte tra il 5 e il 6 aprile. Da qualche minuto dopo la mezzanotte i vigili del fuoco del comando di Udine hanno lavorato ... (msn.com)

Auto in fiamme in tangenziale est - Condividi Auto in fiamme in tangenziale Est (4) Foto da: Auto in fiamme in tangenziale est Auto in fiamme in tangenziale Est (3) Foto da: Auto in fiamme in ... (veronasera.it)