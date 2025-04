AEW | Adam Cole e Daniel Garcia confronto acceso prima di AEW Dynasty

Dynasty, le tensioni tra Adam Cole e Daniel Garcia sono esplose durante un faccia a faccia andato in onda ad AEW Collision, con il TNT Championship ben in vista sul tavolo tra i due.Adam Cole ha aperto l’incontro elogiando Garcia, definendolo un campione “dannatamente bravo”. Tuttavia, Cole ha sottolineato come, nonostante il titolo, Garcia non sia cambiato affatto. “Sei ancora confuso” ha dichiarato Cole, convinto che sarà lui a trionfare a Dynasty. Ha ricordato che Garcia non lo ha mai battuto, e che se avesse avuto solo cinque secondi in più nell’ultimo incontro, sarebbe stato lui l’attuale campione. Con il suo 17º anniversario di carriera alle porte, Cole ha affermato che è il suo destino vincere a Dynasty.Challenger Adam Cole wants to make things clear to TNT Champion Daniel Garcia before their match for the title TOMORROW NIGHT at #AEWDynasty!Watch #AEWCollision on TNT & Max#DanielGarcia @AdamColePro pic. Zonawrestling.net - AEW: Adam Cole e Daniel Garcia, confronto acceso prima di AEW Dynasty Leggi su Zonawrestling.net In vista di AEW, le tensioni trasono esplose durante un faccia a faccia andato in onda ad AEW Collision, con il TNT Championship ben in vista sul tavolo tra i due.ha aperto l’incontro elogiando, definendolo un campione “dannatamente bravo”. Tuttavia,ha sottolineato come, nonostante il titolo,non sia cambiato affatto. “Sei ancora confuso” ha dichiarato, convinto che sarà lui a trionfare a. Ha ricordato chenon lo ha mai battuto, e che se avesse avuto solo cinque secondi in più nell’ultimo incontro, sarebbe stato lui l’attuale campione. Con il suo 17º anniversario di carriera alle porte,ha affermato che è il suo destino vincere a.Challengerwants to make things clear to TNT Championbefore their match for the title TOMORROW NIGHT at #AEW!Watch #AEWCollision on TNT & Max#Pro pic.

