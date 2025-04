Volley la Querzoli senza scampo contro San Marino | arriva una netta sconfitta per 3-0

Querzoli Volley Forlì cade sul Titano piegata 3 a 0 dalla Promopharma San Marino con i parziali 28-26, 25-21 e 25-19; si interrompe così il filotto di tre vittorie consecutive per Forlì che però potrebbe festeggiare anzitempo la salvezza matematica in caso di ko di Montorio al Vomano a Loreto. Forlitoday.it - Volley, la Querzoli senza scampo contro San Marino: arriva una netta sconfitta per 3-0 Leggi su Forlitoday.it LaForlì cade sul Titano piegata 3 a 0 dalla Promopharma Sancon i parziali 28-26, 25-21 e 25-19; si interrompe così il filotto di tre vittorie consecutive per Forlì che però potrebbe festeggiare anzitempo la salvezza matematica in caso di ko di Montorio al Vomano a Loreto.

