Tragedia sul Monte Bianco due scialpinisti muoiono dopo essere precipitati in crepacci

Leggi su Fanpage.it Le vittime sono Giovanni Andreis, 40 anni, originario di Cles (Trentino-Alto Adige), e un uomo di 65 anni, la cui identità non è ancora stata resa nota.

Tragedia sul Monte Bianco, Giovanni Andreis di Cles precipita in un crepaccio: lascia due figlie. "Siamo senza parole, un duro colpo", un'intera comunità piange la morte di Giovanni Andreis sul Monte Bianco. Lascia la moglie e due figlie. La Sat: "Un lutto enorme".

