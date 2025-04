Alluvione, riapre dopo i lavori urgenti la regionale Faentina.

Leggi su Corrieretoscano.it

BORGO SAN LORENZO – Prime significative riaperturele piogge di metà marzo in Alto Mugello. Ad annunciarle il governatore Eugenio Giani. Arrivano i primi risultati sul territoriola riunione di giunta della settimana scorsa in Mugello, a Casaglia. A partire dalla riapertura della strada302, chiusa a seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni 14 e 15 marzo scorsi, e oggi parzialmente riaperta con un’ordinanza della Citta metropolitana di Firenze. Non è però solo la SR302 ad essere interessata al provvedimento, ma anche altre strade che insistono nei comuni di Borgo San Lorenzo, Calenzano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Reggello, Scarperia e San Piero.Il presidente Eugenio Giani ha espresso soddisfazione per la rapidità con la quale sono stati fatti gli interventi: “Sono molto contento che sia riaperto il collegamento con l’Alto Mugello tra Borgo San Lorenzo e Marradi, rimasto isolato a causa delle strade e delle ferrovie interrotte a causa degli eventi del 14-15 marzo.