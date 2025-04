DIRETTA Serie A Lecce-Venezia | segui la cronaca LIVE del match

match del ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Giampaolo e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo realeIl Lecce riceve il Venezia in un lunch match domenicale molto delicato valido per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, 12esimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni separate in classifica da 5 punti in favore dei salentini che sarà DIRETTA dall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.Giampaolo e Di Francesco, allenatori di Lecce e Venezia (LaPresse) – Calciomercato.itI giallorossi di Marco Giampaolo vogliono interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive rimediate contro Udinese, Fiorentina, Milan, Genoa e Roma – tutte di misura – dopo il pareggio contro il Monza. Lo scopo è quello di tornare a muovere la classifica e provare a mettere una certa distanza dal terzultimo posto occupato oggi dall’Empoli. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Venezia: segui la cronaca LIVE del match Leggi su Calciomercato.it Calciomercato.it vi offre ildel ‘Via del Mare’ tra i giallorossi di Giampaolo e gli arancioneroverdi di Di Francesco in tempo realeIlriceve ilin un lunchdomenicale molto delicato valido per la trentunesima giornata del campionato diA, 12esimo turno del girone di ritorno. Un autentico scontro diretto in chiave salvezza tra due formazioni separate in classifica da 5 punti in favore dei salentini che saràdall’arbitro Piccinini della sezione di Forlì.Giampaolo e Di Francesco, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itI giallorossi di Marco Giampaolo vogliono interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive rimediate contro Udinese, Fiorentina, Milan, Genoa e Roma – tutte di misura – dopo il pareggio contro il Monza. Lo scopo è quello di tornare a muovere la classifica e provare a mettere una certa distanza dal terzultimo posto occupato oggi dall’Empoli.

Serie A: le formazioni ufficiali di Lecce-Venezia. DIRETTA Serie A, Lecce-Venezia: segui la cronaca LIVE del match. DIRETTA SERIE A, Lecce-Venezia: via alle ore 12:30. Serie A, Lecce-Venezia in diretta su TeleRama con Lecce Channel in Campo. Serie A 2024/25, Lecce-Venezia: probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming. Lecce Venezia: come e quando vederla in tv o streaming su Dazn o Sky. Ne parlano su altre fonti

Lecce-Venezia diretta: è come una finale. Giampaolo spera nell'allungo - Lecce-Venezia, e ora non si scherza più. Non che prima fosse tutto un gigantesco scherzo, ma da ora i punti valgono doppio. E negli scontri diretti forse anche triplo. Il Lecce che al Via ... (msn.com)

Lecce-Venezia: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Lecce-Venezia di Domenica 6 aprile 2025: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... (calciomagazine.net)

Lecce-Venezia, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita Lecce-Venezia della 31^ giornata di Serie A si gioca domenica 6 aprile alle ore 12.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... (sport.sky.it)