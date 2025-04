Brucia la tettoia dell' abitazione di un 59enne con obbligo di dimora | avviate le indagini

Le cause non sono chiare, ma l'episodio è sospetto. E lo è perché ha riguardato un impiegato cinquantanovenne al momento sottoposto ad obbligo di dimora a Menfi. Durante la sua assenza da casa, è andata a fuoco la tettoia di legno collocata sulla veranda. Ad intervenire, raccogliendo la.

