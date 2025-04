Piove sempre meno sulla provincia di Agrigento | adesso i dati fanno paura

meno rigida sul fronte della siccità rispetto a quella appena trascorsa. adesso però sono i numeri a chiarire che la situazione è ancora estremamente seria e ben lungi dal potersi dire normalizzata. Agrigentonotizie.it - Piove sempre meno sulla provincia di Agrigento: adesso i dati fanno paura Leggi su Agrigentonotizie.it Le precipitazioni di marzo avevano fatto ben sperare in vista di un'estate che si auspicavarigida sul fronte della siccità rispetto a quella appena trascorsa.però sono i numeri a chiarire che la situazione è ancora estremamente seria e ben lungi dal potersi dire normalizzata.

