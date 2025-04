Marine Le Pen interviene al congresso della Lega | Contro di me attacco violento

Marine Le Pen è intervenuta al congresso federale della Lega in corso a Firenze. In video collegamento, la leader del Rassemblement national ha subito commentato la sentenza che l'ha condannata a quattro anni di carcere e cinque di ineleggibilità per appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo. «Non cederemo mai a fronte di questa violenza, utilizzeremo tutti gli strumenti giuridici per presentarci a questa elezione presidenziale», ha detto la politica francese che, a causa della decisione dei giudici, non potrà correre alle prossime presidenziali. «Non c'è soltanto la Francia a essere colpita da questo tentativo di manipolazione della democrazia».Le Pen: «Condannata perché il mio partito contesta l'Ue»«Io vorrei che nell'ambito di questa decisione di giustizia», ha continuato Le Pen, «sia considerato come circostanza aggravante il fatto che il mio partito contesti le istituzioni dell'Unione europa.

