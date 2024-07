Subbiano 80 anniversario della Liberazione e 48 ricordo delle 9 vittime del fulmine durante la festa di liberazione sull’alpe di catenaia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 luglio 2024) Arezzo, 12 luglio 2024 – Ogni 365 giorni si ricorda, ogni 365 giorni si celebra, ogni 365 giorni si commemora365 giorni per riflettere su ogni notizia che sentiamo, 365 giorni per riflettere sui valori che uomini e donne hanno voluto affidarci a costovita, 365 giorni per costruire un senso civico , e sabato 13 luglio di nuovo, con il suo Sindaco, Ilaria Mattesini, riporta tutti all’Alpe di, a Fonte del Baregno, un luogo simbolo dove si è combattuto e sofferto, un luogo dove si possono respirare i valori che hanno portato alla democrazia “Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigian,” afferma Pietro Calamandrei. Ilaria Mattesini, Sindaco di: “Libertà, uguaglianza, giustizia sociale sono ideali che ci consentono di costruire e far crescere una comunità nella solidarietà, e momenti come questi, legati al, ma anche al ringraziamento per ciò che altri ci hanno donato, a costovita, ci aiutano a costruire relazioni umane nel rispetto dei valori dell’uomo”.