Non generalizziamo sul turismo mordi e fuggi il fine dining non è morto Intervista allo chef Eugenio Boer sul caso Cipriani

(Di venerdì 12 luglio 2024) «No. Nelle città italiane non ci sarà soltanto una ristorazione». Si ribella alla visione apocalittica del collega Simonee patron con la compagna Carlotta Perilli di Bu:r, ristorante gastronomico nel centro di Milano (in via Mercalli).qualche giorno fa aveva annunciato la chiusura dopo otto anni del suo Essenziale a Firenze e in un’al Gambero Rosso aveva parlato di un «cambiamento grandissimo nella clientela, non nei flussi di persone ma nello scontrino medio e nell’interesse dei nostri clienti verso l’offerta». Secondo«il mercato è sempre più difficile da seguire perché in continuo cambiamento» e «parlando anche con vari colleghi la sensazione è che questo cambio stia avvenendo in molte città italiane, quasi fosse diventata una questione sociale.