La doppia pesata del neonato | cos’è come e perché si effettua

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’attenzione alla crescita dei neonati ha in alcuni caso assunto un’attenzione esagerata da parte dei genitori (e non solo) che ha conseguenze controproducenti nonostante le buone intenzioni che la animano. È il caso della cosiddettadel, ovvero l’abitudine di pesare sull’apposita bilancia il bambino prima e dopo ogni poppata. LadelsiPerdelsi intende, appunto, la pratica di controllare il peso delprima e dopo la poppata così da comprendere quanto latte ha assunto. Obiettivo di tale pratica è quello di verificare se il bambino crescedovrebbe confrontando il peso. A cosa dovrebbe servire È una pratica figlia dell’uso che spesso si fa delle bilance per neonati nelle nursery degli ospedali ma anchesistema per regolare l’allattamento comprendendo quanto latte assume il bambino.