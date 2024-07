Esonda il lago di Como e la pioggia allaga Varese Giovedì il black out a Milano per colpa del caldo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 luglio 2024) Maltempo e allerta meteo nel Nord Italia, in particolare tra Lombardia e Piemonte.menti,zioni e problemi nella circolazione del traffico, nelle prossime ore il maltempo dovrebbe estendersi verso est. Nella serata di ieri – a neanche 12 ore di distanza dai disagi creati dalle piogge intense – alcune zone dierano rimaste al buio a seguito di unout causato dal sovraccarico di utilizzo dei condizionatori.to ildi– Questa mattina ildito a causa delle piogge abbattutesi sulla città: Piazza Cavourta e lungochiuso al traffico. La sala operativa della Guardia Costiera di Salò ha condotto le operazioni per mettere al sicuro 12 imbarcazioni, mentre due unità navali della guardia costiera hanno portato in salvo 36 persone.