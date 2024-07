Conte ha già vinto Ha vinto la diffidenza ha sconfitto il clima pesante Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha già. Hala, hail. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava che ricorda la lettera di Di Lorenzo, l’apertura di Kvaratskhelia, i sorrisi di Osimhen che però è con la valigia in mano. Scrive il Corriere della Sera:ha già, e non è un risultato sportivo. Hala, hail, ha chiuso a doppia mandata le vie di fuga. Il suo sguardo — spesso e volentieri severo — rappresenta la rinascita dopo un’annata che il Napoli vuole dimenticare. Ma c’è lui a ricordare che il trauma non va resettato, piuttosto la ferita ancora aperta dev’essere la spinta per ripartire. «Il dolore — ha detto sin dall’inizio il tecnico leccese — dobbiamo portarcelo dentro perché ci aiuterà a fare quel qualcosa in più».