Agresti sicuro | Inter favorita? Sì ma le differenze si sono assottigliate

(Di venerdì 12 luglio 2024)parlando del prossimo campionato di Serie A, ritiene il gap tra l’e le altre assottigliato. In particolare Juventus e Napoli. NASTRI DI PARTENZA – Stefano, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si esprime così sul campionato: «L’rimane la squadra da battere perché è la più completa e collaudata. Però vedo che legrazie al mercato, anche se l’è stata abilissima ad approcciarsi con gli uomini giusti, si stanno assottigliando. La Juventus si sta muovendo molto bene sul mercato, il Napoli con l’arrivo di Antonio Conte secondo me non può essere cancellato dall’elenco delle squadre che posvincere lo scudetto. Non è, ma va tenuto in grande considerazione. E mi aspetto anche che una volta a caso l’Atalanta possa lottare per lo scudetto.