Prodi ammette | In Francia c’è solo confusione Il Pd non ceda agli estremismi di sinistra

(Di giovedì 11 luglio 2024) “La particolarità della situazione italiana è che il Pd ha un ruolo speciale rispettoaltri alleati, avendo più del doppio dei consensi del secondo partito della possibile alleanza. Però deve capire che una coalizione ha le sue regole e che non ci deve essere la tentazione del partito unico o dominante. Si tratta di una consapevole assunzione di responsabilità. Certo non ci può essere spazio per radicalismi e ali estreme”. Romano, in un’intervista al Corriere della sera, analizza così gli scenari politici italiani ed europei, in primis quelli molto intricati dellapreoccupato per lae per il Pdsi dice pcontentissimo” del risultato delle elezioni francesi, dalle quali emerge che “quando c’è una proposta estrema, pro o contro l’Europa, pro o contro l’estrema destra, la maggioranza vota per l’Europa e contro l’estrema destra”.