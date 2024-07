Nuovi fondi al quartiere Crocetta | Cambierà la qualità della vita

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nuove risorse per 2,4 milioni di euro al, per il progetto Entangled. Ifinanziamenti si aggiungono ai 15,3 milioni già stanziati da Regione Lombardia nell’ambito del programma di rigenerazione urbana che aveva ottenuto il primo posto in graduatoria su 17 città lombarde che avevano partecipato, di cui 11 capoluoghi. In seguito alla sottoscrizione, a dicembre 2023, dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il presidente del consiglio dei ministri e il governatore, sono state stanziate ulteriori risorse pari a 30 milioni di euro sul Fondo sviluppo e coesione 2021-27 per far fronte all’incremento generale dei prezzi, nonché all’insorgere di costi inizialmente non previsti, anche in relazione alla necessità di garantire il rispetto delle previsioni definite a livello comunitario e nazionale in materia di "climate proofing".