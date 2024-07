Mazzesi e il suo noir sotto il faro ‘Come asfalto sui prati’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo appuntamento stasera, alle 21, della quarta edizione di ’Libriil’, la rassegna letteraria organizzata da Clown Bianco Edizioni, quest’anno con la collaborazione della Pro Loco di Marina di Ravenna e il patrocinio dell’Assessorato al Turismo del Comune di Ravenna. Protagonista della serata sarà ’Comesuidi Stefano, unche incrocia il romanzo di formazione. Ambientato nel 1985, il libro vede Michele Rio, protagonista anche degli altri romanzi di, affrontare, appena 16enne, il dolore per la perdita della madre, morta assassinata a centinaia di chilometri da casa. Mentre suo padre lotta per affrontare qualcosa più grande di lui, sarà il figlio a fare di tutto per trovare il responsabile dell’omicidio.