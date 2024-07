Dimaro | accredito obbligatorio per gli autografi e le foto con i giocatori del Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 11 luglio 2024) Nuove regole pere selfie con idel. Prenotazione obbligatoria tramite QR code. I dettagli sul sistema e l’arrivo della squadra in Trentino.Nuovo sistema di: come funziona la prenotazione per gliIl ritiro delFolgarida è partito, ma quest’anno i tifosi dovranno fare i conti con una novità importante: per otteneree selfie con i propri beniamini sarà necessario un. Una rivoluzione che cambia le regole del gioco per i supporter azzurri in Trentino. Da quest’anno, le sessioni dicon i calciatori delsaranno a numero chiuso. Solo 70 fortunati tifosi per ogni sessione potranno avvicinare iper una firma o un selfie. Per partecipare, sarà necessario prenotarsi tramite un sistema didigitale: I tifosi troveranno un volantino con un QR code da scansionare Il QR code reindirizzerà alla pagina delle prenotazioni Solo i primi 70 a prenotarsi avranno accesso alla sessione diQuesta nuova modalità mira a gestire in modo più ordinato l’incontro tra tifosi e, garantendo un’esperienza più piacevole per tutti.