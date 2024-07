A2a l' energia rinnovabile in Valtellina torna su valori normali

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 11 luglio 2024) Ine in Valchiavenna la produzione dielettrica da fonti rinnovabili di A2a èta "aimedi degli ultimi 10 anni" grazie alle "più favorevoli condizioni climatiche". Lo ha detto l'amministratore delegato Renato Mazzoncini incontrando gli analisti finanziari negli impianti idroelettrici del gruppo in provincia di Sondrio. In totale nell'area sono stati prodotti oltre 2.670 GWh, registrando un incremento del 38% rispetto al 2022 e contribuendo a evitare l'emissione di più di 1 milione di tonnellate di CO2. Il sistema idroelettrico di A2A ine Valchiavenna nasce nel 1910 con la centrale di Grosotto (Sondrio), destinata a produrreper Milano. Nel 1927 entra in servizio la centrale di Mese, all'epoca la più potente d'Europa.