Trenta equipaggi si sfidano per il Tornado world championship

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Tutto pronto per l’edizione 2024 del ‘’, competizione di vela che avrà luogo nelle acque riminesi tra il 12 e il 19 luglio. Saranno 30 gli, in rappresentanza di 12 paesi, a gareggiare sul, un catamarano di cinque metri cono di due persone, classe olimpica dal 1976 al 2008. Presenti i campioni mondiali in carica, i francesi Yoann Trecul e Thomas Ferrard, e anche l’o australiano di Allan e Stephen Gamble. Tra gli italiani, da segnalare le coppie Daniele Balducci-Roberto Cassanelli, Luciano Censoni-Andrea Pari, Mirko Mazzini-Andrea Ciabatta e Stefano Sirri-Thomas Venturi. L’evento assegnerà i titoli di campione mondiale assoluto, ino misto e giovanile. Il programma prevede la stazza, la practice race, poi la cerimonia di apertura il 13 luglio, mentre le competizioni in mare si svolgeranno dal 14 al 19 (previste due manches al giorno su percorsi a bastone), con il 17 luglio come data di riposo o disponibile per eventuali recuperi.