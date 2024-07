Volley femminile l’Italia vola in semifinale agli Europei U18 | Quero top scorer contro la Romania

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024)si è qualificata alle semifinali degliUnder 18 di, in corso di svolgimento a Baj (). La nostra Nazionale ha battuto le padrone di casa per 3-0 (25-22; 25-20; 25-16) e ha chiuso al primo posto la fase a gironi, con sei successi e una sconfitta all’attivo. Le ragazze di coach Michele Fanni sono stati impeccabili dopo il ko rimediato ierila Slovenia, trascinate da Veronica(19 punti) e Ludovica Tosini (14), in luce anche Martina Susio (8) e Giorgia Sari (7), 6 punti per Caterina Peroni., che oggi è stata saldamente inllo dell’ine ha ampiamente meritato il successo, tornerà in campo venerdì 12 luglio per fronteggiare la Bulgaria in, mentre dall’altra parte del tabellone si fronteggeranno il Belgio (secondo nella Pool delle azzurre) e la Polonia (prima davanti alla Bulgaria nell’altro raggruppamento).