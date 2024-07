Euro 2024 Francia eliminata in semifinale Le reazioni della stampa transalpina | Perso il filo in quattro minuti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Grande delusione per lain. I Bleus sono stati sconfitti 2-1 dalla Spagna in quel di Monaco di Baviera, così gli uomini del ct Didier Deschamps non potranno conquistare quel titolo che ai francesi manca ormai da ben 24 anni. Un risultato che ovviamente ha scatenato le critiche e le analisi, con L’Equipe che curiosamente permette agli utenti del proprio sito web di dare in primana i voti da 1 a 10 ai giocatori scesi in campo. E intanto un sondaggio online “incorona” Kylian Mbappè come principale colpevoledisfatta: per quasi l’80% dei votanti è lui il più deludentesquadra. SPAGNA IN FINALE: LA GIOIAIBERICA Sempre su L’Equipe si sottolinea anche come tutto sia accaduto molto in fretta, visti i gol spagnoli al 21? e al 25? del primo tempo.