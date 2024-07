Cervelli in valigia Italia in bancarotta | il grande esodo dei giovani che lascia un paese vecchio e povero

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 luglio 2024) Il 35% deini è pronto are ilper cercare salari più alti, migliori opportunità lavorative, esperienze di vita arricchenti e stabilità professionale. Questi dati emergono da un’indagine realizzata da Ipsos per la Fondazione Giuseppe Barletta, che ha coinvolto un campione di 1.200 under 30. Per avere un lavoro più gratificante, addirittura l’85% deiconsidera la possibilità di trasferirsi lontano da casa. Fenomeno in Crescita Il fenomeno della migrazionele non è nuovo, ma è in crescita. Secondo il rapporto “ni nel mondo” della Fondazione Migrantes, il 44% di chi hato l’nel 2022 era un giovane tra i 18 e i 34 anni, due punti percentuali in più rispetto agli anni precedenti. Dal 2006, la presenza deglini all’estero è aumentata del 91%, con le donne che hanno quasi raddoppiato la loro presenza (+99,3%), i minori aumentati del 78,3% e gli over 65 del 109,8%.