Carla Bruni la moglie dell’ex Presidente Sarkozy indagata e posta sotto controllo giudiziario

(Di martedì 9 luglio 2024) L’ex first lady. Laè accusata di aver nascosto l’omicidio di testimoni e di aver partecipato a un’associazione criminale., l’ex first lady èPh © Luigi And IangoL’ex first lady efranceseè stataa Parigi e, attualmente, rilasciata in libertà ma. L’accusa si rifà alla vicenda della ritrattazione del testimone libanese Ziad Takieddine il quale accusava il marito dellaed exdella Francia, Nicolas, circa la vicenda dei fondi libici alla sua campagna elettorale risalente al 2007. L’uomo, infatti, aveva raccontato cheaveva finanziato la campagna elettorale 2007 con i fondi libici, salvo poi ritirare la sua testimonianza.