Manduria | domani Il rinoceronte di Ionesco Teatro

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 8 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il De Sanctis-Galilei diapre il sipario sull’ultima produzione «Liceinscena». Il 9 luglio 2024 alle ore 20.00 presso ilDe Sanctis gli studenti del liceo vanno in scena con lo spettacolo teatrale “Rhinocéros – Il” di Eugène. Oltre 30 studenti impegnati sul palco e dietro le quinte, 9 luglio 2024 – Sono trenta gli studenti impegnati in questa importante opera teatrale. 20 gli attori sul palco, e altri 10 studenti “dietro le quinte” occupati tra scenografia e costumi, direzione di scena e direzione audio-video. Diretto dalle professoresse Angela Falcone e Ilaria Marzo, “Rhinocéros – il” di Eugèneè un’opportunità per riflettere attraverso ildell’assurdo, su cosa significhi essere umani e su come possiamo resistere alla disumanizzazione e all’incomunicabilità.