Il fronte anti-Le Pen è già finito | tam tam da Parigi che cosa succede adesso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il voto in Francia lascia il Paese nel caos. L'azzardo di Macron dicipare le elezioni legislative ha spalancato le porte a una crisi senza precedenti e a una ingovernabilità di cui l'inquino dell'Eliseo dovrà rispondere. Questa la situazione: nessuno può avere la maggioranza assoluta (289 deputati). Dopo il Nouveau Front Populaire (172-192), al secondo posto c'è la coalizione macronista di centro Ensemble (tra 150 e 170 seggi). Il Rassemblement National con l'alleato Eric Ciotti arriva tra 132 e 152. Ed è da questo affresco di cui dalle parti dinon si ha memoria che dovrà venir fuori un nuovo governo con un premier capace di rappresentare una maggioranza parlamentare che in questo momento non c'è. Melenchon è fumo negli occhi: nessuno vuol governare con lui e con il Nuovopopolare.