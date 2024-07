Giorgia Meloni e il voto in Francia | gli sconfitti sono Macron Le Pen e… Salvini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) La premier italianacommenterà i risultati definitivi delle elezioni insoltanto quando il quadro sarà chiaro. Ma la sconfitta di Marine Le Pen viene considerata anche come una battuta d’arresto per Matteo. Il quale, come spesso gli capita, si era più volte complimentato con Le Pen e Jordan Bardella per il risultato del primo turno. E adesso deve fronteggiare l’ironia dei social media. Intanto dai retroscena comincia però ad emergere la valutazione politica di Palazzo Chigi. Che punta prima di tutto sul “nemico” Emmanuel: sarà anche stato in grado di fermare l’avanzata della destra, ma consegna l’immagine di un paese diviso in tre parti, con l’estrema sinistra in testa e il Parlamento bloccato. La battuta d’arresto di Marine Le Pen Quanto alla battuta d’arresto di Marine Le Pen, servirà a dimostrare in Europa che quello italiano è l’unico governo stabile e con una premier rispettata: «E questo è un dato di realtà che in queste ore ci viene riconosciuto a livello geopolitico, non solo da Washington», dicono fonti dell’esecutivo al Corriere della Sera.