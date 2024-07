News mercato Napoli la Fiorentina piomba sull’obiettivo azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 7 luglio 2024) Il calciodelsta portando diverse novità in questi giorni caldissimi: ora c’è l’assalto dellasu un obiettivo. Gli azzurri hanno deciso di dar vita a un nuovo progetto e di affidare la rinascita ad Antonio Conte e a Giovanni Manna che si sono già messi al lavoro da qualche settimana per migliorare la squadra e renderla nuovamente competitiva come un tempo. Aurelio De Laurentiis ha dettato le linee guida dal punto di vista economico e progettuale e poi ha lasciato carta bianca sui nomi, sulle qualità e sulle caratteristiche dei calciatori. Conte vuole unarcigno e affamato, ha chiesto sin dal primo giorno una squadra volenterosa di tornare a granfissimi livelli per riabbracciare subito l’Europa dopo un’annata complicata.