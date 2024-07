Nemmeno i soldi per il brodo | il dramma in famiglia di Ivana Spagna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) "Papà aveva un caseificio, ma fallì e andò a lavorarci come operaio. A volte non avevamo neanche iper il, e credo che essere partita in questo modo mi abbia aiutato a considerare una grazia tutto quello che è venuto dopo": un passato difficile quello di. A raccontarlo è stata lei stessa in un'intervista a Repubblica. Anche se poi ha chiarito di non essersi mai accorta veramente dei disagi: "Da bambini non ci si accorge di quando a casa mancano i. Sono stata molto felice, piena di fantasia". Sul suo talento, invece, ha detto: "La voce è un dono del cielo e dei miei genitori, io ci ho messo il duro lavoro. Mai cercato il successo: quello, è una diretta conseguenza delle cose fatte per bene e con amore. Se lo rincorri, non arriverà mai.